Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о нападении на бригаду скорой помощи

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во Владивостоке произошёл инцидент с нападением на сотрудников скорой помощи, вызванных для оказания помощи пациентке. Агрессивный супруг женщины, к которой прибыли медики, напал на фельдшера и помешал бригаде покинуть место происшествия, что потребовало вмешательства полиции.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

По данным полиции Советского района, вызов поступил от самих медиков, которые заявили, что их насильно удерживали в квартире на улице Русской. После того как помощь женщине была оказана, её супруг преградил медикам путь, а затем нанёс одному из фельдшеров телесные повреждения.

Для оценки тяжести травм пострадавшему фельдшеру была выдана справка на судебно-медицинское обследование. Нападавшего, мужчину 48 лет, задержали на месте и доставили в отделение полиции. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", сообщает vostokmedia.com.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.

Уточнения

Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.



Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа , а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.



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