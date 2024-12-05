Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкт-Петербург и Россия готовятся к доковидным показателям туризма
В Германии бизнес разрабатывает новые стратегии для рождественских ярмарок в условиях кризиса
Какой напиток идеально дополнит новогодний стол
Как жабы могут спасти ваш дачный участок от вредителей
Россия увеличивает число стран с прямым авиасообщением до 40
Мистика или наука: почему коты замирают и смотрят в одну точку
Эти лекарства могут лишить вас водительских прав
3 рецепта детокс-воды для плоского живота
Бьянка раскрыла реакцию возлюбленного на её поцелуй с Natan

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о нападении на бригаду скорой помощи

1:08
Происшествия

Во Владивостоке произошёл инцидент с нападением на сотрудников скорой помощи, вызванных для оказания помощи пациентке. Агрессивный супруг женщины, к которой прибыли медики, напал на фельдшера и помешал бригаде покинуть место происшествия, что потребовало вмешательства полиции.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

По данным полиции Советского района, вызов поступил от самих медиков, которые заявили, что их насильно удерживали в квартире на улице Русской. После того как помощь женщине была оказана, её супруг преградил медикам путь, а затем нанёс одному из фельдшеров телесные повреждения.

Для оценки тяжести травм пострадавшему фельдшеру была выдана справка на судебно-медицинское обследование. Нападавшего, мужчину 48 лет, задержали на месте и доставили в отделение полиции. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", сообщает vostokmedia.com.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.

Уточнения

Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа , а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Как выбрать цвет волос по знаку зодиака
Красота и стиль
Как выбрать цвет волос по знаку зодиака Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП
Санкт-Петербург и Россия готовятся к доковидным показателям туризма
Британия признала зависимость от поставок рыбы из России
В Германии бизнес разрабатывает новые стратегии для рождественских ярмарок в условиях кризиса
Какой напиток идеально дополнит новогодний стол
Как жабы могут спасти ваш дачный участок от вредителей
Россия увеличивает число стран с прямым авиасообщением до 40
Мистика или наука: почему коты замирают и смотрят в одну точку
Эти лекарства могут лишить вас водительских прав
3 рецепта детокс-воды для плоского живота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.