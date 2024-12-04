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Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Грозном

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Происшествия

На данный момент официальных данных о взрыве в Грозном, расположенном в Чечне, не поступало. В среду, 4 декабря, местные жители сообщили о громком взрыве, который раздался приблизительно в пять часов утра.

Клавиатура портативного компьютера с подсветкой
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

В аэропорту Грозного в ночное время был введен режим "Ковер". В результате этого один рейс в Москву был вынужден задержаться. По информации источников, произошла попытка нападения на один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова.

Также имеются сообщения о том, что в ходе, возможно, связанного с беспилотником инцидента никто не получил травм. Данных о каких-либо разрушениях также не поступало. Власти Чеченской Республики на данный момент не предоставили комментариев по случившемуся, сообщают argumenti. ru.

 

 

 

 

 

 

Уточнения

Гро́зный город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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