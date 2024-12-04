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В Екатеринбурге мошенники начали использовать схему обмана, предназначенную женщинам женщин

0:37
Происшествия

В Екатеринбурге выявили новую схему мошенничества, связанного с доставкой цветов. Основная цель этого обмана — обмануть женщин.

Фотография сделана из-за плеча флориста, собирающего букет ярких цветов.
Фото: Flickr by direct2Florist, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фотография сделана из-за плеча флориста, собирающего букет ярких цветов.

Злоумышленники звонят жертвам и информируют их о том, что к ним направляется курьер с букетом. Затем они просят подтвердить личность, назвав код, который пришёл в sms-сообщении.

Одна из местных жительниц по счастливой случайности избежала попадания в ловушку мошенников: её телефон перестал работать, и она не смогла сообщить требуемый код, несмотря на две попытки, передает tagilcity. ru.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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