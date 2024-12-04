В Екатеринбурге мошенники начали использовать схему обмана, предназначенную женщинам женщин

В Екатеринбурге выявили новую схему мошенничества, связанного с доставкой цветов. Основная цель этого обмана — обмануть женщин.
Злоумышленники звонят жертвам и информируют их о том, что к ним направляется курьер с букетом. Затем они просят подтвердить личность, назвав код, который пришёл в sms-сообщении.
Одна из местных жительниц по счастливой случайности избежала попадания в ловушку мошенников: её телефон перестал работать, и она не смогла сообщить требуемый код, несмотря на две попытки, передает tagilcity. ru.
Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.
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