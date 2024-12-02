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Четверо детей в Красноярском крае умерли от отравления дихлофосом

Происшествия

Экспертиза показала, что смерть четверых детей из села Красная Сопка под Красноярском наступила из-за отравления деструктивным ядом.

Дихлофос
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дихлофос

Трагедия произошла в сентябре в многодетной семье. Глава семейства обработал помещения дома от насекомых аэрозолем. На следующий день детям стало плохо, их госпитализировали. Из-за отравления дихлофосом 21 сентября умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день — 11-летняя девочка, 23 сентября скончалась 12-летняя девочка.

По факту гибели детей следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям отца погибших детей, сообщает argumenti. ru.

Уточнения

«Дихлофо́с» — товары для бытового уничтожения насекомых, инсектицидные средства широкого спектра применения.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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