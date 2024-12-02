Похитители маткапитала наказаны: какой срок им дали?

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд Нижнего Тагила вынес приговор членам преступной банды, которая обналичивала материнский капитал. Бандиты получили от 1,8 до 4 лет тюрьмы.

Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain Материнский капитал

Махинациями с выплатами занимались три женщины и один мужчина. Размер ущерба признан крупным. Члены ОПГ искали людей, желающих перевести в наличные средства материнского капитала, и при помощи кредитно-потребительских кооперативов помогали им обналичить сертификат. Так они похищали деньги из регионального Пенсионного фонда с 2019 по 2021 годы якобы для улучшения жилищных условий "клиентов".

За свои услуги бандиты брали от 300 до 400 тысяч рублей.

Добавим, что ущерб, нанесенный ПФР Свердловской области, был частично погашен во время расследования, сообщает tagilcity. ru.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.



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