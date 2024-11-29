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Врача-онколога посадят за убийство: где он ошибся?

Происшествия

Врача-онколога в Карпинске Свердловской области будут судить за убийство по неосторожности. Расследование уголовного дела уже закончилось.

Аппарат МРТ
Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аппарат МРТ

В 2023 году на приём к врачу пришёл местный житель. Мужчине нужно было пройти несколько обследований. Доктор, который вёл его уже два года, не изучил даже медкарту пациента и не знал, что у пациента стоит электрокардиостимулятор.

С этим прибором категорически нельзя делать магнитно-резонансную томографию. Онколог же, не зная о наличии стимулятора, направил пациента на МРТ.

Мужчина прошел обследование. Процедура нарушила работу кардиостимулятора. У пациента сорвался сердечный ритм и на следующий день он умер в больнице.

Теперь обвинительное заключение направлено в суд, сообщает "Царьград".

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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