Врача-онколога посадят за убийство: где он ошибся?

Врача-онколога в Карпинске Свердловской области будут судить за убийство по неосторожности. Расследование уголовного дела уже закончилось.

Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аппарат МРТ

В 2023 году на приём к врачу пришёл местный житель. Мужчине нужно было пройти несколько обследований. Доктор, который вёл его уже два года, не изучил даже медкарту пациента и не знал, что у пациента стоит электрокардиостимулятор.

С этим прибором категорически нельзя делать магнитно-резонансную томографию. Онколог же, не зная о наличии стимулятора, направил пациента на МРТ.

Мужчина прошел обследование. Процедура нарушила работу кардиостимулятора. У пациента сорвался сердечный ритм и на следующий день он умер в больнице.

Теперь обвинительное заключение направлено в суд, сообщает "Царьград".

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.