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Опасных бандитов поймали в Нижегородской области: что они натворили?

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Происшествия

Мужчин, которые занимались подделкой денег, поймали в Нижегородской области.

деньги
Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free)
деньги

Один из жителей собрал группу из четырех человек для этой махинации. Банду уже поймали, дело рассматривается в суде.

Преступники доставляли поддельные иностранные купюры из Турции по почте, и получали их в Москве.

Этим летом бандиты сбыли банкноты в Нижнем Новгороде — 96 фальшивок номиналом 50 евро. Деньги пропустили через банкомат, а затем сняли их, но уже в рублях. У ОПГ была даже карта бывшего сотрудника банка.

Ущерб от действий преступников в Нижнем Новгороде составил 270 тысяч рублей, пишет newsnn. ru.

Уточнения

Организованная преступная группа — устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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