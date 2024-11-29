Опасных бандитов поймали в Нижегородской области: что они натворили?

Мужчин, которые занимались подделкой денег, поймали в Нижегородской области.
Один из жителей собрал группу из четырех человек для этой махинации. Банду уже поймали, дело рассматривается в суде.
Преступники доставляли поддельные иностранные купюры из Турции по почте, и получали их в Москве.
Этим летом бандиты сбыли банкноты в Нижнем Новгороде — 96 фальшивок номиналом 50 евро. Деньги пропустили через банкомат, а затем сняли их, но уже в рублях. У ОПГ была даже карта бывшего сотрудника банка.
Ущерб от действий преступников в Нижнем Новгороде составил 270 тысяч рублей, пишет newsnn. ru.
Организованная преступная группа — устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
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