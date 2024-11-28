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Раскрыта схема мошенничества с выплатами бойцам СВО

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Происшествия

Мошенники обманывают участников СВО, обещая им дополнительные выплаты, в результате чего лишают их уже имеющихся средств.

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM
мошенник

По информации, было зарегистрировано 230 случаев, когда жертвы потеряли больше 13 миллионов рублей из-за действий этих злоумышленников.

Суть схемы заключается в предложении установить специальное приложение на мобильное устройство, которое якобы позволит контролировать положенные денежные выплаты и исправлять возможные ошибки в начислениях. После установки программы аферисты получают доступ к банковским данным своих жертв, что позволяет им списывать все средства со счетов.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность и бдительность в условиях финансового мошенничества, сообщает портал argumenti. ru.

Уточнения

Специальная военная операция — эвфемизм, используемый властями России для обозначения российского вторжения на Украину с 2022 года.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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