8 краденых баранов мужчина провез на легковушке в Омске

В Омске в салоне подозрительного Nissan кроме водителя и пассажира находились еще восемь баранов.
Полицейские остановили машину. Оказалось, что мужчины по ночам воровали мелкий рогатый скот из загонов и перевозили на своей "легковушке".
С 7 ноября грабители украли таким образом 42 барана, общий ущерб составил 593 тысячи рублей, сообщает "Царьград".
Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири.
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