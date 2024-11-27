8 краденых баранов мужчина провез на легковушке в Омске

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске в салоне подозрительного Nissan кроме водителя и пассажира находились еще восемь баранов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rocky_mountain_bighorn_sheep_ram_male_buck_animal.jpg by Biggins Dean, U.S. Fish and Wildlife Service Горный баран

Полицейские остановили машину. Оказалось, что мужчины по ночам воровали мелкий рогатый скот из загонов и перевозили на своей "легковушке".

С 7 ноября грабители украли таким образом 42 барана, общий ущерб составил 593 тысячи рублей, сообщает "Царьград".

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири.



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