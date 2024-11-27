Россиянам рассказали о новом виде мошенничества

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники обращаются к россиянам под видом работников различных организаций, рассказывая о неких проблемах и предлагая их решить с помощью специального мобильного приложения.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM мошенник

На самом деле это вредоносное ПО, которое, попадая на устройство, позволяет злоумышленникам получить полный контроль над ним, сообщила Яна Лантратова, первая заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению.

Она подчеркнула, что данный вид мошенничества активно развивается. Преступники используют простые, но эффективные методы. Они звонят гражданам, выдают себя за сотрудников различных компаний, будь то энергетические службы, банки, социальные учреждения или операторы сотовой связи, и сообщают о якобы возникших проблемах.

Для "разрешения" данных вопросов они предлагают установить специальное приложение, которое на самом деле является вирусом, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам Лантратовой, такие звонки часто делают и "ложные представители" мобильных операторов, предлагая сменить тарифный план и обещая при этом заманчивые условия.

Уточнения

Яна Валерьевна Лантратова (род 14 декабря 1988, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский политический и государственный деятель.



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