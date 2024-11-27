Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разогрев в микроволновке: что не стоит класть в печь
Психолог назвала способы для возвращения новогоднего настроения
Вирц повторил результат Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет
Почему кошки сбрасывают вещи со стола? Ответ вас удивит
Почему нельзя оставлять детей и животных в машине зимой
Может ли собака понимать слова? Научное исследование
Эта культура обогатит землю и избавит от сорняков
Ученые выявили связь склонности к алкоголизму и длины пальцев
Цифры растут! Раскрыт заработок российских водителей

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества

1:10
Происшествия

Мошенники обращаются к россиянам под видом работников различных организаций, рассказывая о неких проблемах и предлагая их решить с помощью специального мобильного приложения.

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM
мошенник

На самом деле это вредоносное ПО, которое, попадая на устройство, позволяет злоумышленникам получить полный контроль над ним, сообщила Яна Лантратова, первая заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению.

Она подчеркнула, что данный вид мошенничества активно развивается. Преступники используют простые, но эффективные методы. Они звонят гражданам, выдают себя за сотрудников различных компаний, будь то энергетические службы, банки, социальные учреждения или операторы сотовой связи, и сообщают о якобы возникших проблемах.

Для "разрешения" данных вопросов они предлагают установить специальное приложение, которое на самом деле является вирусом, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам Лантратовой, такие звонки часто делают и "ложные представители" мобильных операторов, предлагая сменить тарифный план и обещая при этом заманчивые условия.

Уточнения

Яна Валерьевна Лантратова (род 14 декабря 1988, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский политический и государственный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Садоводство, цветоводство
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Разогрев в микроволновке: что не стоит класть в печь
Психолог назвала способы для возвращения новогоднего настроения
Вирц повторил результат Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет
Почему кошки сбрасывают вещи со стола? Ответ вас удивит
Почему нельзя оставлять детей и животных в машине зимой
Может ли собака понимать слова? Научное исследование
Эта культура обогатит землю и избавит от сорняков
Ученые выявили связь склонности к алкоголизму и длины пальцев
Цифры растут! Раскрыт заработок российских водителей
Как избежать боли в спине во время вождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.