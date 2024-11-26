Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии

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На побережье префектуры Исикава в Японии произошло землетрясение силой 6,4 балла. По данным Японского метеорологического агентства, эпицентр находился на глубине 10 километров.

Фото: Wikipedia by Schwede66, CC BY-SA 3.0 землетрясение

Сейсмографы зафиксировали данное землетрясение 26 ноября в 22:47 по местному времени (16:47 по московскому времени). Эпицентр был расположен вблизи западного побережья Исикава.

Это событие стало уже вторым сейсмическим толчком в последнее время: ранее, 17 ноября, на южном побережье Японии были зафиксированы толчки магнитудой 6.

Японские метеорологи сообщают, что эпицентр сейсмической активность находился в префектуре Исикава, а её очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза наводнения не объявлялась.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.



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