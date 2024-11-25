20-летний волгоградец попался ФСБ за помощь украинской армии

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене.
По данным силовиков, молодой человек переводил деньги на поддержку украинской армии, включая закупку дронов.
Задержанный пояснил, что начал подписываться на политические Telegram-каналы после начала спецоперации и вступил в дискуссии. Позже с ним связался неизвестный, предположительно находящийся на территории Украины, предложивший участвовать в расклейке листовок и других действиях, в том числе за вознаграждение. Волгоградец решил оказывать финансовую помощь и перевел первый платеж, после чего был вынужден перечислить средства повторно под предлогом их использования для покупки дронов, сообщает novostivolgograda.ru.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следственные мероприятия продолжаются.
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