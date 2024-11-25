20-летний волгоградец попался ФСБ за помощь украинской армии

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В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене.

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин, CC BY-SA 3.0 фсб

По данным силовиков, молодой человек переводил деньги на поддержку украинской армии, включая закупку дронов.

Задержанный пояснил, что начал подписываться на политические Telegram-каналы после начала спецоперации и вступил в дискуссии. Позже с ним связался неизвестный, предположительно находящийся на территории Украины, предложивший участвовать в расклейке листовок и других действиях, в том числе за вознаграждение. Волгоградец решил оказывать финансовую помощь и перевел первый платеж, после чего был вынужден перечислить средства повторно под предлогом их использования для покупки дронов, сообщает novostivolgograda.ru.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следственные мероприятия продолжаются.

Уточнения

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России.



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