Тайный свёрток нашли при обыске у организатора голой вечеринки

0:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция провела обыски в загородном доме продюсера Игоря Мишина в Подмосковье. Его считают организатором "голой вечеринки".

Фото: Telegram-канал SHOT

"Утром в четверг в элитном подмосковном поселке в доме Мишина были проведены обыски", - пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Следователи нашли непонятный сверток. Его содержимое было отправлено на экспертизы.

Уточнения

И́горь Никола́евич Ми́шин (род. 30 апреля 1962, Свердловск) — российский предприниматель, медиаменеджер, продюсер и сценарист кино и телевидения.



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