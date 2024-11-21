Тайный свёрток нашли при обыске у организатора голой вечеринки

Полиция провела обыски в загородном доме продюсера Игоря Мишина в Подмосковье. Его считают организатором "голой вечеринки".
"Утром в четверг в элитном подмосковном поселке в доме Мишина были проведены обыски", - пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
Следователи нашли непонятный сверток. Его содержимое было отправлено на экспертизы.
И́горь Никола́евич Ми́шин (род. 30 апреля 1962, Свердловск) — российский предприниматель, медиаменеджер, продюсер и сценарист кино и телевидения.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.