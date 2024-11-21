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В Европе таможня конфисковала у россиянок дорогую одежду и сумки

Происшествия

У двух гражданок России, которые возвращались из Европы через Турцию, в Германии была конфискована одежда и аксессуары на сумму 114 тысяч евро (более 12 миллионов рублей). Об этом сообщается на официальном сайте Тюремного управления Штутгарта.

В Европе таможня конфисковала у россиянок дорогую одежду и сумки
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

Инцидент состоялся в начале ноября 2024 года. Сотрудники таможни провели проверку у женщин, возраст которых составляет 25 и 64 года, когда они вылетали в Россию с пересадкой в Турции. В их багаже были обнаружены вещи известных брендов, что вызвало подозрения у таможенников относительно возможного нарушения санкционных режимов.

После задержания выяснилось, что эти женщины ранее отправили в Россию семь крупных посылок, одна из которых была перехвачена таможней в Лейпциге. В этой посылке находились брендовые товары на сумму 12 тысяч евро (примерно 1,2 миллиона рублей).

Таможенные органы добавили, что в отношении россиянок было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении законодательства о внешней торговле, а их вещи были конфискованы.

Уточнения

Герма́ния — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км².

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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