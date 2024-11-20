Нижегородского студента посадили на 6,5 лет за смерть прохожего

В Нижнем Новгороде 22-летнего студента Антона Шамшина осудили за избиение прохожего до смерти. Юноше дали 6,5 лет колонии строгого режима.
Драка произошла в ночь на Новый год. Когда Шамшин и его подруга садились в такси, к машине подошел сильно пьяный Павел Супрун. Он начал пинать авто и пытался вытащить водителя из салона. Потом он накинулся на девушку и ударил ее по лицу, а в ответ получил удар от Шамшина. Пьяный Супрун свалился на асфальт и ударился головой. Из-за этого он умер.
В итоге студенту, который заступился за возлюбленную, дали 6,5 лет колонии строгого режима, пишет newsnn. ru.
Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.
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