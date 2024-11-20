Сургутянка отдала мошенникам почти 50 млн рублей

Пожилую жительницу Сургута жестоко обманули мошенники. Женщина перевела им почти 50 миллионов рублей.

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Больше двух недель пенсионерка общалась с неизвестными ей людьми, которые выдавали себя за сотрудников страховых компаний, банков и портала Госуслуг.

Мошенники обманули женщину по классической схеме, которая связана с "переводом сбережений на безопасный счёт". Сургутянка сняла все свои вклады и продала ценные бумаги. Однако, когда деньги закончились, у женщины появились сомнения.

Потерпевшая через некоторое время обратилась в полицию. Следователи поняли, с какого момента женщину обманывали. Сначала ей позвонил мужчина и предложил заменить медицинский страховой полис. Затем она сообщила аферистам коды доступа от личного кабинета на портале Госуслуг.

"Выполняя эти инструкции, я находилась под некоторым давлением и переводила деньги на самом деле не в банк, а другим людям. Хочу посоветовать всем не вестись на горячие линии, а сразу звонить в полицию", — рассказала потерпевшая.

Интересно, что все это время банковская система несколько раз блокировала переводы, но женщина не обращала на это внимания, пишет muksun. fm.

Уточнения

Сургу́т (хант. Сәрханӆ, Сө̆ркут) — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.



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