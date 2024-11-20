Заведующую детсадом на Ставрополье посадили в тюрьму за поборы

Суд на Ставрополье вынес приговор заведующей детским садом.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

В Буденновском округе женщина стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Четыре года она забирала у работников детсада часть премий и положенных им выплат. В общей сумме заведующей отдали 400 тысяч рублей.

Теперь женщина отправится за решетку на четыре года. Она будет отбывать срок в колонии общего режима, сообщает newstracker. ru.

Уточнения

Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.



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