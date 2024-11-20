Аферисты придумали новую схему обмана с декларированием денег

В Москве аферисты обманули 71-летнюю женщину на два миллиона и триста тысяч рулей. Они использовали новую схему мошенничества.
У пенсионерки украли деньги под предлогом "декларирования".
Женщине позвонил неизвестный и, выведав, что дома она хранит сбережения, сообщил, что все незадекларированные деньги изымет налоговая служба для их декларирования. В этот же день мошенник забрал все накопления женщины. Пенсионерке вручили, договор, который подделали в фотошопе, пишет "Вечерняя Москва".
22-летнего афериста, исполнявшего роль "криминального курьера", поймали, предъявили обвинение и заключили под стражу.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.