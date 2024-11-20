Аферисты придумали новую схему обмана с декларированием денег

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве аферисты обманули 71-летнюю женщину на два миллиона и триста тысяч рулей. Они использовали новую схему мошенничества.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

У пенсионерки украли деньги под предлогом "декларирования".

Женщине позвонил неизвестный и, выведав, что дома она хранит сбережения, сообщил, что все незадекларированные деньги изымет налоговая служба для их декларирования. В этот же день мошенник забрал все накопления женщины. Пенсионерке вручили, договор, который подделали в фотошопе, пишет "Вечерняя Москва".

22-летнего афериста, исполнявшего роль "криминального курьера", поймали, предъявили обвинение и заключили под стражу.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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