В Дагестане разоблачили нелегальную криптоферму

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В Дагестане обнаружили нелегальную криптоферму. Сотрудники "Россети Северный Кавказ" и правоохранительные органы выяснили, что она "съедала" огромное количество электричества.

Фото: flickr.com by Marko Ahtisaari, CC BY 2.0

В СНТ "Сулак" в селе Султанянгиюрт работали 177 высокопроизводительных машин для майнинга криптовалюты. Они по ребляли 1,5 миллиона кВт/ч электроэнергии. Хозяин майнинг-фермы, чтобы сэкономить, заключил контракт с электросетевой компанией как обычное физическое лицо, что является нарушением.

Кстати, в регионе стали активно бороться с незаконным майнингом. С начала года в Дагестане нашли 28 подобных ферм, сообщает newstracker. ru.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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