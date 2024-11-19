В Подмосковье похитили мужчину и сняли пытки над ним на видео в лесу

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неизвестные преступники похитили и убили 30-летнего парня в Подмосковье. Его пытали и все это снимали на камеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Гайворонская, CC BY-SA 4.0

Ролики с пытками опубликовали в интернете, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Семья мужчины быстро обратилась в полицию, но желаемой реакции не получила. Понять, где убивали мужчину, не удалось. Хоть оперативники и нашли в интернете видео, на котором группа молодых людей пытает гражданина", — сообщает "ВМ".

По неподтвержденным данным, силовики уже нашли личные вещи погибшего. А тело мужчины было в синяках и гематомах, как рассказал источник. Официального подтверждения этой информации нет.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.



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