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Украинец отрубил топором голову пятилетней девочке

Происшествия

Украинец в пьяном состоянии отрубил голову пятилетней девочке в Березовском районе Одесской области. Об этом сообщили в местной Национальной полиции.

Украинец отрубил топором голову пятилетней девочке
Фото: commons.wikimedia.org by Beherdolf, CC BY-SA 4.0

Как пишет "ВМ", ссылаясь на ведомство, украинец всю ночь пил алкоголь, а когда утром пятилетняя внучка его сожительницы проснулась, его это разозлило. Тогда мужчина и отрубил топором ей голову.

В доме в это время были и другие дети. Когда пьяный мужчина понял, что он сделал, он попытался вызвать полицию и убить себя, но его задержали.

Подозреваемый, как пишет издание, является бойцом украинской армии, который приехал домой в военный отпуск.

Уточнения

Топо́р — рубящее орудие, чаще короткое древковое и имеющее рабочее лезвие, расположенное вдоль рукоятки (топорища).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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