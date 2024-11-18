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Житель Нефтеюганска получил условный срок за мошенничество на 6,6 млн рублей

1:33
Происшествия

28-летний житель Нефтеюганска получил приговор за мошенничество в особо крупном размере, о чем сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Житель Нефтеюганска получил условный срок за мошенничество на 6,6 млн рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как развивались события

В 2022 году мужчина познакомился через социальные сети с 21-летней местной жительницей. За два года общения он неоднократно брал у нее деньги под разными предлогами, обещая вернуть долг. Однако, как выяснило следствие, все полученные средства он тратил на игры в онлайн-казино, не имея намерений их возвращать.

Информацию о резонансном деле подтвердило издание muksun. fm, уточнив, что пострадавшая пыталась добиться возврата средств, но мужчина продолжал убеждать ее в скором погашении долгов, скрывая настоящие намерения.

Размер ущерба и приговор

Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составил более 6,6 млн рублей. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве по ч. 4 статьи 159 УК РФ и назначил ему условное наказание — пять лет лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Также осужденного обязали полностью возместить потерпевшей причиненный ущерб.

Дополнительные факты

Примечательно, что это не единственный случай значительных хищений в ХМАО. Ранее сообщалось о жителе Пермского края, который украл у своего работодателя в регионе 11 тысяч тонн песка и продал его.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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