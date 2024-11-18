Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с pdf-файлами

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

О новом методе обмана с использованием PDF-документов рассказал Виталий Фомин, руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Он отметил, что недавно на горизонте появилось мошенническое поведение, связанное с рассылкой PDF-файлов, после открытия которых активируется вредоносная программа, способная следить за действиями пользователя.

Эксперт также отметил, что стоит проявлять осторожность и избегать скачивания файлов любого типа. Если раньше для активации вредоносного программного обеспечения требовалось его запуск, то теперь вирусы могут начать отслеживать действия пользователя сразу после загрузки и передавать полученные данные на сервер злоумышленников, передает aif.ru.

Фомин также указал на распространенные схемы мошенничества с фальшивыми электронными письмами, якобы поступающими от государственных учреждений. По его словам, такие письма зачастую содержат уведомления о задолженностях или другие финансовые проблемы и предлагают перейти по ссылке для получения дополнительной информации.

Уточнения

Portable Document Format (PDF) — межплатформенный открытый формат электронных документов, изначально разработанный фирмой Adobe Systems в 1992 году с использованием ряда возможностей языка PostScript.



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