В Красноуральске мужчина выстрелил в двух школьников

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноуральске Свердловской области расстреляли двух учеников школы. Один из них получил ранение головы, второму преступник попал в плечо.

Фото: stock.adobe.com by PhotoSpirit

"Ребята шли домой после тренировки возле Дома культуры. Подростки учатся в одной школе", — пишет URA. RU, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, инцидент случился из-за ссоры. Неизвестно, где сейчас находится подозреваемый. Парни остались в живых. Их отвезли в больницы в Нижний Тагил и Екатеринбург.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство.

Уточнения

Красноура́льск — город (с 1932 года) областного подчинения в Свердловской области.



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