В Красноуральске мужчина выстрелил в двух школьников

В Красноуральске Свердловской области расстреляли двух учеников школы. Один из них получил ранение головы, второму преступник попал в плечо.
"Ребята шли домой после тренировки возле Дома культуры. Подростки учатся в одной школе", — пишет URA. RU, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
По предварительным данным, инцидент случился из-за ссоры. Неизвестно, где сейчас находится подозреваемый. Парни остались в живых. Их отвезли в больницы в Нижний Тагил и Екатеринбург.
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство.
Красноура́льск — город (с 1932 года) областного подчинения в Свердловской области.
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