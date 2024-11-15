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В Красноуральске мужчина выстрелил в двух школьников

0:39
Происшествия

В Красноуральске Свердловской области расстреляли двух учеников школы. Один из них получил ранение головы, второму преступник попал в плечо.

В Красноуральске мужчина выстрелил в двух школьников
Фото: stock.adobe.com by PhotoSpirit

"Ребята шли домой после тренировки возле Дома культуры. Подростки учатся в одной школе", — пишет URA. RU, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, инцидент случился из-за ссоры. Неизвестно, где сейчас находится подозреваемый. Парни остались в живых. Их отвезли в больницы в Нижний Тагил и Екатеринбург.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство.

Уточнения

Красноура́льск — город (с 1932 года) областного подчинения в Свердловской области.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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