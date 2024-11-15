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В Свердловской области нашли 50 тонн фальсифицированного масла из воды

Происшествия

На прилавках магазинов Свердловской области оказалось 50 тонн фальшивого сливочного масла. К счастью, этот подделанный продукт не достиг конечных покупателей благодаря работе специалистов.

В Свердловской области нашли 50 тонн фальсифицированного масла из воды
Фото: freepik.com

В результате анализа данных установили, что в регионе фасовали не сливочное масло, а продукцию из сырья с неясным происхождению. Лжепродукт был отправлен в торговые сети без должной проверки на соответствие стандартам качества и безопасности.

Эксперты выяснили, что в компании, расположенной в Зеленодольске, в сырьё добавили воду, что позволило удвоить объем использованного ингредиента. Интересно, что поставщики из Подмосковья предварительно разбавили продукт растительными жирами еще до его отправки в Татарстан.

Таким образом, информация о характеристиках масла, поступившего в магазины, оказалась полностью недостоверной, а подмена молочных жиров была явным мошенничеством со стороны производителя, сообщает "Царьград".

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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