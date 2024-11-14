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Хулиганы изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве

0:25
Происшествия

Хулиганы якобы изрисовали краской памятник Ахмату Кадырову на улице Кадырова в столицу.

Хулиганы изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

"Памятник измазали краской в ночь на 13 ноября. Тем же утром надпись увидели коммунальщики и оперативно оттерли, чтобы она не успела высохнуть", — пишет Telegram-канал Baza.

По неподтвержденной информации, это было сделано по заданию украинских мошенников, пишет "ВМ".

Уточнения

Ахма́т-хаджи́ Абдулхами́дович Кады́ров — российский и чеченский государственный, политический и религиозный деятель. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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