Хулиганы якобы изрисовали краской памятник Ахмату Кадырову на улице Кадырова в столицу.
"Памятник измазали краской в ночь на 13 ноября. Тем же утром надпись увидели коммунальщики и оперативно оттерли, чтобы она не успела высохнуть", — пишет Telegram-канал Baza.
По неподтвержденной информации, это было сделано по заданию украинских мошенников, пишет "ВМ".
Ахма́т-хаджи́ Абдулхами́дович Кады́ров — российский и чеченский государственный, политический и религиозный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.