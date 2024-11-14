Бастыркин обратил внимание на дело с таксистом, выкинувшим бойца СВО из авто

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом водителя, который выкинул из машины такси ветерана СВО.
Это случилось в городе Солнечногорске под Москвой.
"Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении жителя Московской области", — пишет официальный Telegram-канале СК РФ.
Оказалось, что этот мужчина был ранен на СВО.
На таксиста возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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