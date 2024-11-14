Бастыркин обратил внимание на дело с таксистом, выкинувшим бойца СВО из авто

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом водителя, который выкинул из машины такси ветерана СВО.

Фото: mos.ru by Правительство Москвы, CC BY 4.0

Это случилось в городе Солнечногорске под Москвой.

"Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении жителя Московской области", — пишет официальный Telegram-канале СК РФ.

Оказалось, что этот мужчина был ранен на СВО.

На таксиста возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



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