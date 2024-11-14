Россиян предупредили о гибридных схемах мошенников

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Все начинается с телефонного звонка, в котором предлагается возможность заработать на инвестициях с помощью персонального консультанта, который выдается за индивидуального "брокера". Чтобы начать "заработок", жертва переводит деньги на счета злоумышленников.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Для создания иллюзии успешных вложений мошенники обустраивают поддельный личный кабинет, где жертва может видеть свой "счет" с "доходом от сделок".

Когда потерпевший принимает решение вывести деньги, его просят предоставить несуществующий "налоговый код", для получения которого требуется оплатить сумму комиссии. После осуществления платежа выясняется, что вывести средства с брокерского счета невозможно, так как клиента якобы заподозрили в мошенничестве, передают novostivolgograda.ru.

На этом этапе мошенники переходят ко второму этапу своей схемы: начинают звонить так называемые представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже понесла финансовые потери, и заставляют её вовлекать в мошенничество своих близких и родных, в надежде также их обмануть и обокрасть.

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