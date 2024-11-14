Россиян предупредили о гибридных схемах мошенников

Все начинается с телефонного звонка, в котором предлагается возможность заработать на инвестициях с помощью персонального консультанта, который выдается за индивидуального "брокера". Чтобы начать "заработок", жертва переводит деньги на счета злоумышленников.
Для создания иллюзии успешных вложений мошенники обустраивают поддельный личный кабинет, где жертва может видеть свой "счет" с "доходом от сделок".
Когда потерпевший принимает решение вывести деньги, его просят предоставить несуществующий "налоговый код", для получения которого требуется оплатить сумму комиссии. После осуществления платежа выясняется, что вывести средства с брокерского счета невозможно, так как клиента якобы заподозрили в мошенничестве, передают novostivolgograda.ru.
На этом этапе мошенники переходят ко второму этапу своей схемы: начинают звонить так называемые представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже понесла финансовые потери, и заставляют её вовлекать в мошенничество своих близких и родных, в надежде также их обмануть и обокрасть.
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