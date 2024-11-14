Осужденную за госизмену в Екатеринбурге девушку могут обменять в США

Ксения Карелина, имеющая гражданство как России, так и США, была приговорена в Екатеринбурге к 12 годам колонии за государственную измену, однако ей, вероятно, удастся избежать длительной отсидки.
Планируется, что ее обменяют на российских заключенных, что позволит ей вернуться в Соединенные Штаты. По словам адвоката Карелиной, Михаила Мушаилова, этот обмен может состояться в 2025 году, сообщает "Царьград".
Стоит отметить, что уголовное дело против екатеринбурженки было возбуждено по статье, касающейся оказания финансовой помощи иностранному государству в действиях, угрожающих безопасности России. В ходе расследования было установлено, что она перевела 51,8 доллара в один из украинских фондов, а впоследствии эти средства были использованы для нужд вооруженных сил Украины.
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