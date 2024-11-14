Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три лучших способа избавиться от сорняков между плиткой
Как правильно укрыть розы на зиму
Как сделать так, чтобы отпуск всегда был удачным? Календарь путешествий по месяцам
Как зимний уход за кожей предотвратит обезвоживание и раздражение
Почему кошка вылизывается чаще, чем обычно? Хозяину нужно насторожиться
Киеву не светит НАТО? Кандидат в постпреды США при ООН изменила позицию по Украине
Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине
Экономист раскрыл, как правильно распланировать зарплату перед Новым годом
Осужденную за госизмену в Екатеринбурге девушку могут обменять в США

Владелец «Жизньмарта» раскрыл, кому выплатил по миллиону рублей за отравление

1:09
Происшествия

Обещанный владельцем сети "Жизньмарт" миллион рублей были вручены жителям Екатеринбурга, которые в мае 2024 года отравились готовой продукцией, купленной в магазинах данной сети. Как сообщил основатель компании Иван Зайченко, пострадали 10 человек. Из них восемь уже получили компенсацию, а двое станут миллионерами в конце 2024 года.

Владелец «Жизньмарта» раскрыл, кому выплатил по миллиону рублей за отравление
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, CC BY-SA 4.0

Зайченко отметил, что изначально с жалобами о пищевом отравлении в Роспотребнадзор обратились от 10 до 12 человек. Однако после объявления о миллионной компенсации количество обращений резко возросло, и на компанию стали поступать звонки и письма в большом количестве. В итоге было получено не менее 300 заявлений, сообщает "Царьград".

Процесс согласования списков и проверки документов занял довольно много времени. В конечном итоге только 10 человек смогли подтвердить, что отравление произошло именно из-за еды из "Жизньмарта". Именно они и получат обещанную компенсацию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Садоводство, цветоводство
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Истребитель И-16. Легендарный советский самолёт-воин, покоривший небо Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Последние материалы
Как правильно укрыть розы на зиму
Как сделать так, чтобы отпуск всегда был удачным? Календарь путешествий по месяцам
Как зимний уход за кожей предотвратит обезвоживание и раздражение
Почему кошка вылизывается чаще, чем обычно? Хозяину нужно насторожиться
Киеву не светит НАТО? Кандидат в постпреды США при ООН изменила позицию по Украине
Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине
Экономист раскрыл, как правильно распланировать зарплату перед Новым годом
Глобальная угроза: рост онкологических заболеваний к 2050 году
Осужденную за госизмену в Екатеринбурге девушку могут обменять в США
Когда яблоки могут принести вред: важные факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.