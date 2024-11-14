Владелец «Жизньмарта» раскрыл, кому выплатил по миллиону рублей за отравление

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Обещанный владельцем сети "Жизньмарт" миллион рублей были вручены жителям Екатеринбурга, которые в мае 2024 года отравились готовой продукцией, купленной в магазинах данной сети. Как сообщил основатель компании Иван Зайченко, пострадали 10 человек. Из них восемь уже получили компенсацию, а двое станут миллионерами в конце 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, CC BY-SA 4.0

Зайченко отметил, что изначально с жалобами о пищевом отравлении в Роспотребнадзор обратились от 10 до 12 человек. Однако после объявления о миллионной компенсации количество обращений резко возросло, и на компанию стали поступать звонки и письма в большом количестве. В итоге было получено не менее 300 заявлений, сообщает "Царьград".

Процесс согласования списков и проверки документов занял довольно много времени. В конечном итоге только 10 человек смогли подтвердить, что отравление произошло именно из-за еды из "Жизньмарта". Именно они и получат обещанную компенсацию.

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