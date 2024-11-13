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На конфликт с цыганами в общежитии Волжского обратил внимание СК РФ

Происшествия

Бастрыкин призвал обратить внимание на ужасающее положение местных жителей, которые испытывают постоянный страх из-за действий "таборов" — люди неоднократно становились жертвами нападений, но злоумышленники так и не понесли заслуженного наказания.

На конфликт с цыганами в общежитии Волжского обратил внимание СК РФ
Фото: ru.freepik.com by macrovector

В связи с этим Следственное управление СКР по Волгоградской области решило получить материалы проверки от МВД и инициировать собственное расследование. Бастрыкин ожидает отчета от своих коллег по этому делу.

Напомним, что на днях беспредел со стороны "табора" достиг своего пика. Один из его представителей ранил другого ножом во время пьянки, а затем задавил на машине 2 очевидцев, передает novostivolgograda. ru.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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