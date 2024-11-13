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Россиянин взыскал с умерших миллионы рублей за несуществующие долги

Происшествия

По информации прокуратуры, в 2017 году этот гражданин наткнулся в интернете на списки с личными данными покойных жителей Хакасии и Красноярского края. Он передавал эти данные своему знакомому, работающему в банке, который периодически проверял счета умерших на предмет наличия средств.

Россиянин взыскал с умерших миллионы рублей за несуществующие долги
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Пользуясь этой информацией, осужденный создавал поддельные договоры займа, обращался в суд и по заведомо ложным основаниям взыскивал с наследников суммы, которых не существовало. В итоге ему удалось обмануть десять наследников и завладеть четырьмя миллионами рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве по статье 159 УК РФ, и он будет отбывать наказание в колонии общего режима, передает prmira.ru.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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