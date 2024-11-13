В Нижнем Тагиле пресечен теракт на электроподстанции

В этом ведомстве уточнили, что происшествие произошло на электроподстанции в Свердловской области, которая обеспечивает электроэнергией предприятия Военно-промышленного комплекса.
При задержании у подозреваемого были обнаружены два литра бензина, один литр краски, а также три стеклянные бутылки. Мужчина объяснил, что хотел сделать "коктейль Молотова".
Злоумышленник является членом запрещенной в России проукраинской террористической организации. При себе у него нашли телефон, с которого он выходил на связь со спецслужбами Украины, сообщает "Царьград".
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Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.