В Нижнем Тагиле пресечен теракт на электроподстанции

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В этом ведомстве уточнили, что происшествие произошло на электроподстанции в Свердловской области, которая обеспечивает электроэнергией предприятия Военно-промышленного комплекса.

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При задержании у подозреваемого были обнаружены два литра бензина, один литр краски, а также три стеклянные бутылки. Мужчина объяснил, что хотел сделать "коктейль Молотова".

Злоумышленник является членом запрещенной в России проукраинской террористической организации. При себе у него нашли телефон, с которого он выходил на связь со спецслужбами Украины, сообщает "Царьград".

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