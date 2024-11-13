Российская бизнесвумен продала 44 квартиры и обманула клиентов на 63 миллиона

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Согласно данным следствия, в период с 2017 по 2019 год женщина поставляла стройматериалы и мебель для многоэтажных домов в Красноярске. В качестве расчета за свои услуги она планировала получить несколько квартир, которые позже решила продать.

Фото: pxhere

В 2018-м женщина решила продать эту недвижимость, она предложила квартиры и апартаменты потенциальным покупателям. Далее она заключала с ними договоры с полной оплатой. Подобрав 44 потенциальных покупателя, бизнесвумен заключила с ними договоры и получила полную оплату за квартиры. Однако на деле у неё не оказалось этих квартир, так как она не выполнила своих обязательств перед застройщиками.

Предпринимательницу признали виновной по статье о мошенничестве, в связи с чем на её имущество стоимостью пять миллионов рублей был наложен арест, передает prmira. ru.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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