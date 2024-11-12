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Гендиректор предприятия по спецобъектам украл свыше 50 млн у Минобороны

1:01
Происшествия

Следственный комитет расследует уголовное дело о краже более 50 миллионов рублей у Министерства обороны нашей страны.

Гендиректор предприятия по спецобъектам украл свыше 50 млн у Минобороны
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Подозревают генерального директора АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Александра Молодченко. Следствие считает, что он причастен к этому делу.

С апреля 2023 по ноябрь 2024 года он обеспечил заключение в рамках госзаказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны Росси и с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах силового ведомства по завышенным ценам. Так у него и получилось украсть свыше 50 миллионов рублей, пишет "ВМ".

Сейчас Молодченко и Мальцев находятся под стражей, а Павлова под домашним арестом.

Уточнения

Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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