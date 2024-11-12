Гендиректор предприятия по спецобъектам украл свыше 50 млн у Минобороны

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственный комитет расследует уголовное дело о краже более 50 миллионов рублей у Министерства обороны нашей страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Подозревают генерального директора АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Александра Молодченко. Следствие считает, что он причастен к этому делу.

С апреля 2023 по ноябрь 2024 года он обеспечил заключение в рамках госзаказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны Росси и с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах силового ведомства по завышенным ценам. Так у него и получилось украсть свыше 50 миллионов рублей, пишет "ВМ".

Сейчас Молодченко и Мальцев находятся под стражей, а Павлова под домашним арестом.

Уточнения

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