Гендиректор предприятия по спецобъектам украл свыше 50 млн у Минобороны

Следственный комитет расследует уголовное дело о краже более 50 миллионов рублей у Министерства обороны нашей страны.
Подозревают генерального директора АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Александра Молодченко. Следствие считает, что он причастен к этому делу.
С апреля 2023 по ноябрь 2024 года он обеспечил заключение в рамках госзаказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны Росси и с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах силового ведомства по завышенным ценам. Так у него и получилось украсть свыше 50 миллионов рублей, пишет "ВМ".
Сейчас Молодченко и Мальцев находятся под стражей, а Павлова под домашним арестом.
Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.
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