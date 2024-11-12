Россиян предупредили о новой схеме мошенников с подарочными картами

Злоумышленники привлекают свои жертвы в Telegram-боты, ссылки на которые распространяются через мессенджеры и социальные сети. В этих ботах они предлагают купить якобы подарочные карты на сумму пять тысяч рублей с 50-процентной скидкой, что составляет только 2,5 тысячи рублей.
Однако после приобретения карта не отправляется, а данные банковского счета оказываются на фишинговых сайтах. Это может привести к потере всех средств, находящихся на карте, сообщают "Известия".
Кроме того, мошенники начали применять другую схему, заключающуюся в повторных звонках от предполагаемых представителей государственных органов с целью взлома аккаунтов на госсервисах.
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Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.