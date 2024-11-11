Женщина с голой грудью бросалась на машины в Луганске

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Луганске дама с голой грудью выбежала на дорогу и стала кидаться на автомобили. Об 11 ноября написали в Telegram-канале "Mash на Донбассе".

Фото: www.drive2.ru by https://www.drive2.ru/b/1591787/ is licensed under Free More info

Жительница города целенаправленно старалась показать водителям авто свою грудь. Кроме того, она бегала за теми машинами, которые всеми способами пробовали от нее скрыться. Некоторые свидетели этого инцидента заметили что, что девушка выглядела так, как будто она перебрала с алкогольными напитками. Собственно, этими и можно было объяснить ее неадекватное поведение, пишет "ВМ".

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