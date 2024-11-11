Мошенники выманили у москвички более 43 млн рублей

По информации правоохранительных органов, 58-летней женщине позвонил незнакомец, представившийся следователем. Он сообщил о том, что ее персональные данные стали доступны третьим лицам и посоветовал ей купить новый мобильный телефон с сим-картой. В результате, следуя его указания, москвичка сняла 18 миллионов рублей со своего инвестиционного счета и передала эти деньги курьеру в уединенном месте.
В дальнейшем мошенники сумели принудить женщину продать еще одну квартиру, и средства от этой сделки также оказались в их руках. Позже пенсионерка решила обратиться в правоохранительные органы. В результате, общий ущерб составил более 43,6 миллиона рублей, передает "Вечерняя Москва".
Прокуратура проводит расследование, устанавливая все детали произошедшего мошенничества.
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