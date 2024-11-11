Годовалый ребенок отравился детским питанием в Москве

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Годовалая девочка покрылась сыпью после съеденного детского питания в Москве.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ребенок отравился от прикорма, который продавался в одном из столичных супермаркетов.

"Доктора диагностировали у девочки инфекционное кишечное отравление. Ребенка неделю тошнило", — цитирует маму маленькой москвички "ВМ".

Ранее девочка семи лет скончалась после съеденной шоколадки в подмосковной деревне Зубово.

Уточнения

Детская смесь — заменитель грудного молока, изготовляемый на промышленной основе с соблюдением соответствующих стандартов.



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