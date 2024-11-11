Два землетрясения произошли на Кубе

Два сильных землетрясения 11 ноября произошли на Кубе.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Из-за них пострадали жилые здания и разрушились линии электропередач, рассказал президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. Магнитуда землетрясений составила 5,9 и 6,8 балла, толчки случились с разницей в час, после них были и повторные толчки.

Российское посольство в Кубе сообщило, что обращений от россиян за помощью пока не было. Во время толчков в некоторых районах осыпались фасады домов, пишет РБК.

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.



Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.



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