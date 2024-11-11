Мошенники по новой схеме обманывают Екатеринбуржцев

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники в Екатеринбурге по новой схеме начали обманывать местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

В соседских чатах "добрые люди" в соцсетях предлагают дорогие и весьма полезные вещи. В одном объявлении пишут, что готовы бесплатно отдать телевизор, в другом — дорогой немецкий чайник и другое. Однако авторы объявлений оказываются кибермошенниками. Они предлагают отправить нужные вещи с курьером. Чтобы получить подарок нужно только установить специальную программу, которую они присылают и ввести код. Так преступники получают контроль над мобильником жертвы, то есть они могут взять кредит на ее имя, войти в банковские приложения и вывести со счетов все средства.

В Екатеринбурге есть пострадавшие от мошенников, действующих по этой схеме. Для того чтобы защититься, не разговаривайте с незнакомцами даже по телефону, не сообщайте персональные данные, не переводите деньги, проверяйте лично всю информацию, сообщает "Царьград".

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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