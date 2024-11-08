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В Томске мошенники обманули студентов из Китая, Мали и Монголии

0:46
Происшествия

В Томске мошенники развели на деньги студентов из Китая, Мали и Монголии. У ребят выманили обманным путем почти 60 тысяч рублей.

В Томске мошенники обманули студентов из Китая, Мали и Монголии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Студентам позвонили якобы от сотрудника банка. Двум потерпевшим сообщили, что у них накопились бонусы, которые можно обменять на деньги. Троим гражданам Китая незнакомка из банка рассказала, что их счета заблокированы", — сообщает Tomsk. mk. ru, ссылаясь на УМВД России по Томской области.

Мошенники добивались, чтобы иностранные студенты сказали им код из смс-сообщения. У преступников это получилось. Потом с карт потерпевших списывались деньги.

Уточнения

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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