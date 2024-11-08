Житель Томска отомстил девушке за отказ в романтическом свидании

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Этим летом 35-летняя жительница Томска в соцсетях получила предложение пойти на свидание с мужчиной. Она не согласилась. Через несколько месяцев этот мужчина превратил её жизнь в ад.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

Женщина сообщила в полицию, что с осени кто-то пытается очернить её имя, распространяет в сети оскверняющую ее лживую информацию. Полицейские выяснили, что этим занимается тот самый ухажер из соцсетей. Он пишет о том, что томичка оказывает интимные услуги, что некомпетентна как врач (это ее профессия).

Томича в итоге поймали, при этом полиция нашла у него два травматических пистолета, семь обойм с патронами к ним, охотничий нож, светошумовую гранату, газовое и травматическое оружие, наручники, больше четырех миллионов рублей, охотничьи ружья и патроны к ним.

На него завели уголовные дела и отправили на принудительное медицинское обследование, сообщает Tomsk.mk.ru.

Уточнения

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи.





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