Мигранты хотели нелегально заехать в Волгоград

Мигранты, используя поддельные документы, пытались пробраться в Волгоградскую область. У них это не получилось.
30 мигрантов поймали совместно с казахстанскими силовиками сотрудники погрануправления ФСБ. Нарушители хотели попасть в Волгоградскую область через границу с Казахстаном.
Кроме того, правоохранителям помогли дружинники и местные жители. Мигрантам выписали штрафы. Еще более 25 человек задержали на пунктах пропуска с недействительными документами. При этом один из них находится в федеральном розыске, сообщает novostivolgograda. ru.
Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России.
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