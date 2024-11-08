Мигранты хотели нелегально заехать в Волгоград

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мигранты, используя поддельные документы, пытались пробраться в Волгоградскую область. У них это не получилось.

Фото: volgograd.ru by пресс-служба Волгоградской области, CC BY 4.0

30 мигрантов поймали совместно с казахстанскими силовиками сотрудники погрануправления ФСБ. Нарушители хотели попасть в Волгоградскую область через границу с Казахстаном.

Кроме того, правоохранителям помогли дружинники и местные жители. Мигрантам выписали штрафы. Еще более 25 человек задержали на пунктах пропуска с недействительными документами. При этом один из них находится в федеральном розыске, сообщает novostivolgograda. ru.

Уточнения

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России.



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