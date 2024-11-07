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Стала известна любимая игрушка мальчика, который зарубил мать топором

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Происшествия

Мальчик, который топором зарубил собственную маму в Сергиевом Посаде, любил поиграть в компьютерные игры.

Стала известна любимая игрушка мальчика, который зарубил мать топором
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, PDM

Девятиклассник был фанатом Minecraft. Он якобы все свое свободное время играл в нее, иногда даже по 12 часов в день.

"С выходных подросток болел, поэтому больше обычного играл. Мама узнала, что на больничном 15-летний Дима не делал домашнее задание, и устроила скандал. Она забрала у него гаджеты. Дима обиделся, нашел топор зарубил маму. Потом сам пошел в полицию и во всем признался, — пишет "ВМ", ссылаясь на Telegram-канал Mash.

Напомним, 15-летний парень убил свою 48-летнюю маму топором, пока она спала.

Уточнения

Се́ргиев Поса́д (в 1930—1991 годы — Загорск) — город в Московской области России.

Minecraft (от англ. mine — «шахта; добывать» + craft — «ремесло; создавать») — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его студией Mojang AB.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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