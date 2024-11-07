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Жителя Кемерова спустя 17 лет осудили за убийство девочки

Происшествия

Мужчину из Кемерова спустя 17 лет осудили за убийство, которое он совершил в 2007 году. Он убил восьмилетнюю девочку.

Жителя Кемерова спустя 17 лет осудили за убийство девочки
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Преступника осудили на 16 лет строгого режима, пишет "ВМ", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Кемеровской области.

Суд установил, что 22 июля 2007 года в Кемерове восьмилетняя девочка вышла погулять на улицу и домой не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли в дачном доме садового общества "Вишенка".

Местный житель рассказал, что задушил ее, будучи пьяным, после чего бросил ее тело. Убийца должен будет выплатить два миллиона рублей родственникам девочки.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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