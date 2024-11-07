Более 10 человек отравились ядовитыми грибами в Геленджике

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Геленджике сезон сбора лесных грибов обернулся массовым отравлением: более десяти человек, отведав ядовитых двойников съедобных грибов, обратились за медицинской помощью. По данным Mash, среди пострадавших пациенты с тяжелыми симптомами почечной и печеночной недостаточности, а трое находятся в реанимации. Среди пострадавших — беременная женщина и 77-летний пенсионер.

Фото: pxhere.com

Грибники, приняв ядовитые виды за рыжики и опята, собрали грибы в лесах Геленджика, приготовили и съели их, но вскоре после этого почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Медики делают всё возможное для стабилизации состояния пострадавших и предупреждают, что в лесах сейчас особенно много людей, в том числе неопытных, кто может столкнуться с подобной опасностью.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.



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