Мужчина из Северной Осетии подвергнут пыткам: Цгоев требует наказать виновных

В Северной Осетии женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в республике Тамерлану Цгоеву, сообщив о похищении и угрозах в адрес её сына, передает newstracker.ru. По словам пострадавшего, его задержали неизвестные люди в балаклавах, которые подвергли его пыткам с использованием электрического тока, требуя признания в преступлениях, которых он не совершал. Мужчина рассказал, что согласился с обвинениями, так как не смог бы перенести ещё одного удара током.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin, CC BY-SA 3.0

На данный момент пострадавший находится в спецприемнике для административно арестованных. Уполномоченный по правам человека Тамерлан Цгоев посетил его и направил запросы в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы инициировать проверку информации о применении пыток и принять меры. Цгоев подчеркнул, что республика не должна мириться с использованием незаконных методов в работе правоохранительных органов. Он отметил, что насилие и пытки для получения признаний нарушают закон и не должны применяться в уголовном процессе.

Уточнения

О́мбудсме́н — гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.