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В Екатеринбурге суд защитил права пассажирки, пострадавшей в метро

0:57
Происшествия

Суд в Екатеринбурге обязал "Екатеринбургский Метрополитен" компенсировать моральный вред и оплатить медицинские расходы женщине, которая пострадала из-за неисправного турникета. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел на станции "Ботаническая". Как сообщает "Царьград", женщина оплатила проезд, но при прохождении турникета ее придавило створками, в результате чего она получила травму колена.

В Екатеринбурге суд защитил права пассажирки, пострадавшей в метро
Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Web:WikiPhotoSpace, Telegram:WikiPhoto.Space), CC BY-SA 4.0

По информации прокуратуры, в ходе обращения за медицинской помощью у пострадавшей выявили деформирующий артроз правого коленного сустава 1-2 стадии и частичное повреждение передней крестообразной связки. Суд постановил, что метрополитен обязан выплатить женщине 80 тысяч рублей за моральный вред, а также более 66 тысяч рублей для возмещения расходов на лечение и реабилитацию.

Уточнения

Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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