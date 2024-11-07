В Екатеринбурге суд защитил права пассажирки, пострадавшей в метро

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Екатеринбурге обязал "Екатеринбургский Метрополитен" компенсировать моральный вред и оплатить медицинские расходы женщине, которая пострадала из-за неисправного турникета. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел на станции "Ботаническая". Как сообщает "Царьград", женщина оплатила проезд, но при прохождении турникета ее придавило створками, в результате чего она получила травму колена.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Web:WikiPhotoSpace, Telegram:WikiPhoto.Space), CC BY-SA 4.0

По информации прокуратуры, в ходе обращения за медицинской помощью у пострадавшей выявили деформирующий артроз правого коленного сустава 1-2 стадии и частичное повреждение передней крестообразной связки. Суд постановил, что метрополитен обязан выплатить женщине 80 тысяч рублей за моральный вред, а также более 66 тысяч рублей для возмещения расходов на лечение и реабилитацию.

Уточнения

Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.