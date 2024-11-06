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Девушка в Каспийске ранена осколком от беспилотника

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Происшествия

В небе над Каспийском 6 ноября отразили атаку украинского беспилотника.

Девушка в Каспийске ранена осколком от беспилотника
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Момент уничтожения попал на видео, которые через некоторое время распространились в интернете. В Минздраве Дагестана рассказали, что осколок от дрона ранил 16-летнюю девочку. Он попал в голень.

Сейчас жительница Каспийска находится в удовлетворительном состоянии, сообщает newstracker.ru.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию. По его словам, в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Уточнения

Каспи́йск (в 1932—1947 годах — Двигательстро́й) — город на юге России, в Республике Дагестан.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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