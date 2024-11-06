Девушка в Каспийске ранена осколком от беспилотника

В небе над Каспийском 6 ноября отразили атаку украинского беспилотника.
Момент уничтожения попал на видео, которые через некоторое время распространились в интернете. В Минздраве Дагестана рассказали, что осколок от дрона ранил 16-летнюю девочку. Он попал в голень.
Сейчас жительница Каспийска находится в удовлетворительном состоянии, сообщает newstracker.ru.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию. По его словам, в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Каспи́йск (в 1932—1947 годах — Двигательстро́й) — город на юге России, в Республике Дагестан.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.